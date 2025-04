Grosupeljčanom spodrsnilo v Novem mestu, visoka zmaga Bistrice

Ljubljana, 19. aprila - Nogometaši v 2. slovenski ligi so danes dokončali 24. krog. Potem ko so vodilne ekipe svoje delo opravile že v petek, so danes doslej petouvrščene Brinje Grosuplje v gosteh pri Krki izgubile z 0:1. Edini gol je dosegel Leon Bičanić, ki je bil uspešen v prvem polčasu.