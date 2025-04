Igralke Ljubljane utrdile tretje mesto v nogometni ligi

Murska Sobota, 19. aprila - Igralke Ljubljane so v 20. krogu ženske nogometne lige Triglav v gosteh premagale Radomlje Medex s 4:2 in se utrdile na tretjem mestu v ligi za prvaka. V spodnjem delu lige sta se srečala zadnjeuvrščena ekipa Novogradnje MB Tabor in Cerklje, gostje so zmagale z 8:1.