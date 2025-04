Italija podelila državljanstvo avtorici uspešnice Pod toskanskim soncem

Rim, 22. aprila - Italijanska vlada bo podelila državljanstvo ameriški pisateljici Frances Mayes, avtorici spominov Pod toskanskim soncem, ki so se uvrstili med svetovne uspešnice. Kot so sporočili v petek, so ministri odobrili predlog, ki ga je vložil notranji minister Matteo Piantedosi, da se ji podeli državljanstvo za posebne zasluge.