Svetovna rekorderka in lanska zmagovalka preklicali udeležbo na londonskem maratonu

London, 19. aprila - Kenijka Ruth Chepngetich, svetovna rekorderka v maratonu, in lanska zmagovalka Peres Jepchirchir sta odstopili od udeležbe na 45. londonskem maratonu, enem od šestih najprestižnejših tekov na razdalji 42 km in 195 m. Letošnji maraton v Londonu bo 27. aprila, so organizatorji sporočili na uradni spletni strani tekmovanja.