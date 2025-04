Delo: Gen-I zahteva odškodnino zaradi objav na Erarju

Ljubljana, 19. aprila - Trgovec z elektriko v državni lasti Gen-I od države zahteva odškodnino zaradi napačno prikazanih podatkov v prenovljeni aplikaciji Erar. To so potrdili na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), kjer so v četrtek od državnega odvetništva prejeli predlog za mirno rešitev spora, danes poroča časnik Delo.