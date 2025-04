Vreme: Na zahodu pretežno oblačno z občasnimi plohami, drugod večinoma sončno

Ljubljana, 19. aprila - Danes bo sprva na zahodu in v osrednjih krajih spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu bodo možne kratkotrajne plohe. Čez dan se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo ostalo v zahodni Sloveniji, kjer lahko nastane še kakšna ploha, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, v vzhodnih krajih do 21 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno na zahodu. Jugozahodni veter se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 17 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek zjutraj se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Čez dan bo precej sončno, jugozahodnik bo nekoliko oslabel. Toplo bo. V torek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka, ki z obrobjem sega tudi nad naše kraje. Nad zahodno Evropo in Iberskim polotokom se nahaja ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka sprva še vlažen in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo tudi v krajih zahodno in južno od nas jasnilo. Čez dan bo nastajala spremenljiva oblačnost, ki jo bo več v Alpah, kjer bodo še možne posamezne plohe. Zapihal bo jugozahodnik. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v krajih zahodno in južno od nas. Vetrovno bo. Pihal bo jugozahodni veter, ob Jadranu šibak jugo.

Biovreme: Vpliv vremena na počutje bo danes in v nedeljo večinoma ugoden in spodbuden.