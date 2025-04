Pregled - šport, 18. 4. (petek)

DOHA - Slovenski telovadki Teja Belak in Tjaša Kysselef sta na predzadnji tekmi svetovnega pokala v športni gimnastiki v Dohi zasedli prvo in drugo mesto na preskoku. Tridesetletna Belak je skoka opravila s povprečno oceno 13,316 točke, desetinko točke manj je zbrala leto starejša Kysselef. Njun uspehsta dopolnila Lucija Hribar z drugim mestom na dvovišinski bradlji in Anže Hribar, ki je po slavju v kvalifikacijah med osmerico najboljših z oceno 13,566 zasedel četrto mesto.

MACAO - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se na svetovnem pokalu v Macau po ogorčenem boju ni uvrstil v polfinale tega turnirja. Hrastničan se je prvič v karieri uvrstil v četrtfinale svetovnega pokala, kjer pa ga je pričakal razpoloženi tekmec. Četrti igralec sveta Kitajec Liang Jingkun je slavil z izidom 4:2.

KEQIAO - Za slovenskimi športnimi plezalkami so uspešne kvalifikacije uvodne tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Keqiau na Kitajskem. V sobotni polfinale so se uvrstile Jennifer Buckley, Katja Debevec in Sara Čopar. Prvi problemi so čakali tudi Anžeta Peharca. S sedmim dosežkom moških kvalifikacij je bil najboljši Slovenec.

MURSKA SOBOTA - Nogometašice Mure None so z zmago s 5:0 proti Olimpiji Ljubljani v 20. krogu ženske nogometne lige Triglav potrdile naslov prvakinj. To je Pomurkam uspelo dvanajstič v zgodovini kluba. Mura Nona je imela pred 20. krogom 12 točk naskoka pred Olimpijo in s tem pet krogov pred koncem priložnost, da pred domačimi navijači v Fazaneriji potrdi naslov prvakinj.

LJUBLJANA - Nogometaši Gorice bodo tudi po 24. krogu vodilna ekipa 2. SNL. Na gostovanju v Dekanih so sicer trpeli, po prvem polčasu zaostajali z 0:1, po izidu 2:2 pa odločilna gola dosegli v 86. in peti minuti dodatka, ko sta v polno zadela rezervist Adriano Bloudek in Luka Marjanac. Gorica je tako zadržala točko prednosti pred Aluminijem, ki je v Ljubljani z 1:0 ugnal Slovan. Edini gol je v 67. minuti prispeval Filip Kosi.

KRANJ - Košarkarice Cinkarne Celja so na drugi tekmi finala državnega prvenstva v gosteh premagale Triglav s 74:67. V Kranju so nadoknadile 22 točk zaostanka na začetku tretje četrtine in so po vodstvu z 2:0 le še zmago oddaljene od 14. zaporednega in skupno 21. naslova državnih prvakinj.

MADRID - Košarkarji Real Madrida so zadnji četrtfinalisti evrolige. V dodatnem razigravanju so izkoristili drugo priložnost na domačem igrišču in po porazu s Parizom s 93:71 premagali münchenski Bayern. V četrtfinalu se bodo merili z najboljšo ekipo rednega dela, Olympiakosom iz Pireja.

KANAL - Odbojkarji ACH Volleyja so le še zmago oddaljeni od 21. naslova državnega prvaka. Na drugi tekmi finalne serije so s 3:0 premagali domači Alpacem in povedli z 2:0 v zmagah.Čeprav so izgubili z 0:3, so se borbeni Kanalci tekmecem precej bolje upirali kot na prvi tekmi v Ljubljani, kjer so jih domači nadigrali. Tokrat so imeli svoje priložnosti, a so bili Ljubljančani v končnicah drugega in tretjega niza dovolj zbrani, da so prišli do zmage.

KOPER - Odbojkarice Sipa Šempetra so na drugi tekmi serije malega finala odbojkarskega državnega prvenstva s 3:2 (22, -21, -22, 17, 13) v Kopru premagale Luko Koper in z izidom 2:0 v zmagah osvojile tretje mesto.

ANTWERPEN - Belgijski kolesar Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je zmagovalec Brabantske puščice, enodnevne dirke med belgijskima mestoma Beersel in Overijse (162,6 km). Ob vrnitvi na kolo po decembrski nesreči na treningu je v sprintu za zmago ugnal rojaka Wouta Van Aerta (Visma-Lease a Bike).

LOS ANGELES - Hokejisti Calgary Flames so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju v Los Angelesu premagali Kings s 5:1. Slednji so tako izgubili zadnji obračun pred končnico, ki so si jo zagotovili že pred časom. Kapetan poraženih gostiteljev Anže Kopitar v 16 minutah in 22 sekundah igre na ledu ni dosegel točke.