Dobrepolje v polfinalu 1. SFL, Bronx Škofije izenačile

Kobarid/Sodražica, 18. aprila - V 1. slovenski futsalski ligi je znan tretji polfinalist, potem ko je ekipa Dobrepolja slavila tudi na drugi tekmi v gosteh pri Oplastu Kobaridu. Zadnjega polfinalista bo dala odločilna tretja tekma med Bronx Škofijami in THE Nutrition Extremom. Drugo tekmo so po streljanju šestmetrovk dobili prvi.