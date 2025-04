Real Madrid zadnji četrtfinalist evrolige

Madrid, 18. aprila - Košarkarji Real Madrida so zadnji četrtfinalisti evrolige. V dodatnem razigravanju so izkoristili drugo priložnost na domačem igrišču in po porazu s Parizom s 93:71 premagali münchenski Bayern. V četrtfinalu se bodo merili z najboljšo ekipo rednega dela, Olympiakosom iz Pireja.