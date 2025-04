Celjanke nadoknadile 22 točk zaostanka za 2:0 v finalu

Kranj, 18. aprila - Košarkarice Cinkarne Celja so na drugi tekmi finala državnega prvenstva v gosteh premagale Triglav s 74:67 (11:22, 29:49, 54:60). V Kranju so nadoknadile 22 točk zaostanka na začetku tretje četrtine in so po vodstvu z 2:0 le še zmago oddaljene od 14. zaporednega in skupno 21. naslova državnih prvakinj.