Novomeški svetniki potrdili višje cene vrtcev

Novo mesto, 18. aprila - Novomeški občinski svetniki so na četrtkovi seji sprejeli rebalans proračuna za leto 2025, ki predvideva zvišanje prihodkov za okoli pol milijona, na skupno 71,6 milijona evrov, in povišanje odhodkov za milijon evrov, na skupno 77,3 milijona evrov. Potrdili so tudi povišanje cen vrtcev, so zapisali v sporočilu za javnost.