Na osrednjem evangeličanskem velikonočnem bogoslužju poudarili pomen sprejetja križa

Šalovci, 18. aprila - Osrednje evangeličansko bogoslužje ob veliki noči je danes potekalo v Domanjševcih. Vodil ga je evangeličanski duhovnik Mitja Andrejek. V svoji pridigi je med drugim poudaril pomen križa in njegovega sprejetja. Križ je namreč "most med nebesi in zemljo, med Bogom in človekom, med trpljenjem in večnim življenjem", je dejal.