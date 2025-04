V Istanbulu začetek sojenja skoraj 200 osebam v povezavi s protesti

Istanbul, 18. aprila - Na sodišču v Istanbulu se je danes začelo sojenje skoraj 200 ljudem, ki so jih aretirali v povezavi z množičnimi protesti, ki so v Turčiji izbruhnili po aretaciji istanbulskega župana Ekrema Imamogluja. Med dvestoterico so tudi študentje in novinarji, obtoženi pa so udeležbe na prepovedanih shodih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.