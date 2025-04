Objavljen javni poziv za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija

Ljubljana, 18. aprila - Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja je danes v uradnem listu objavil javni poziv organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja, za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti. Rok za oddajo predloga je do 5. maja, je razvidno iz poziva.