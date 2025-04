Požar na šoli v Beltincih pogasili, sanirajo pogorišče

Beltinci, 18. aprila - Požar na Osnovni šoli Beltinci so pogasili, trenutno že sanirajo pogorišče. Kot je medijem povedal župan Beltincev Marko Virag, naj bi zagorelo na strehi, ostrešju ali na nameščeni sončni elektrarni. Vzroka še ne poznajo, a najpomembneje je, da so vse učence in zaposlene hitro evakuirali iz stavbe, je povedal Virag.