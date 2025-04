Za okolju prijaznejše tovornjake in avtobuse 3,6 milijona evrov

Ljubljana, 18. aprila - Družba Borzen je danes v uradnem listu objavila javni poziv za dodelitev skupno 3,6 milijona evrov subvencij za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko in vodik ter za nadgradnjo tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora.