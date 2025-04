Vreme: Zvečer bodo še plohe

Zvečer bodo še nastajale posamezne plohe, od juga se bo počasi jasnilo. Ponoči bo večinoma jasno. V soboto zjutraj bo na zahodu spremenljivo oblačno, drugod bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

V soboto bo na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha. Drugod bo večinoma sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo kaže na sončno in suho vreme, več oblakov bo na zahodu. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil. V ponedeljek bo še dokaj sončno, veter bo nekoliko oslabel. Tu in tam bo popoldne lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo še nekoliko topleje. V torek bo oblačno s plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad Evropo je več ciklonskih območji. Naši kraji so na robu neizrazitega območja z nizkim tlakom zahodno od nas, ki slabi. Tako bo k nam od zahoda občasno še dotekal vlažen in prehodno nekoliko manj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer se bo od jugozahoda zjasnilo, padavine bodo večinoma ponehale. Ob Jadranu bo pihal jugo, drugod jugozahodni veter. V soboto bo v krajih zahodno in južno od nas spremenljivo oblačno, v Gorskem Kotarju ni izključena kakšna manjša ploha. V krajih vzhodno in severno od nas pa bo precej sončno in suho. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.