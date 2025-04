Spremembe prometnega režima na priljubljenih bohinjskih gozdnih cestah

Bohinj, 19. aprila - Za gozdne ceste na območju Fužinarskih planin, ki vodijo do izhodišč za planinske ture in so zato močno obremenjene z motornim prometom bo letos veljal nov prometni režim. Še vedno bo za uporabo ceste treba plačati cestnino, v veljavi pa bo strožja omejitev števila vozil, ki bo vezana na število parkirnih mest.