Po sodbi v zadevi Trenta iz politike odzivi o pritiskih in zlorabah sodstva

Ljubljana, 18. aprila - Politika je po sodbi v zadevi Trenta zadržana s komentarji glede same odločitve sodišča in razsodbe. So pa v koaliciji med drugim opozorili na nedopustne politične pritiske na neodvisno sodstvo. Prvak NSi Matej Tonin je medtem na račun sodstva navrgel očitke o njegovi zlorabi "vplivnih levih omrežjih za pregon političnih nasprotnikov".