Fajon ob obisku maroškega kolega pozdravila predvideno odprtje veleposlaništev

Ljubljana, 18. aprila - Predvideno odprtje veleposlaništev Slovenije in Maroka v Ljubljani in Rabatu do konca leta bo pomenilo novo poglavje v odnosih med državama, je danes med obiskom maroškega kolega Naserja Bourite v Ljubljani dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ministra sta se zavzela za krepitev gospodarskega sodelovanja in načrtujeta skupni poslovni forum.