Sajovic z župani Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice tudi o vojaškem vadišču Poček

Ljubljana, 18. aprila - Minister za obrambo Borut Sajovic je danes na ministrstvu sprejel župane občin Postojna Igorja Marentiča, Pivka Roberta Smrdelja in Ilirska Bistrica Gregorja Kovačiča. Med drugim so govorili o pripravi usklajenega komunikacijskega načrta za dejavnosti na osrednjem vadišču Slovenske vojske (SV) Poček in strelišču Bač.