Za razvoj rokodelskih projektov 850.000 evrov

Ljubljana, 18. aprila - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes objavilo prvi pilotni javni razpis za dodelitev finančnih spodbud za razvoj rokodelskih projektov. Z njim želijo izboljšati ponudbo kakovostnih rokodelskih projektov, usmerjenih v ohranjanje in razvoj rokodelstva ter prenos znanja, spretnosti in veščin. Na voljo je skupno 850.000 evrov.