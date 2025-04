Med mladimi prostovoljci v okviru evropskih projektov največ zanimanja za delo v Sloveniji

Postojna, 18. aprila - Ob mednarodnem dnevu mladih prostovoljcev je primorsko-notranjska regija v Postojni gostila dogodek, posvečen mladinskemu delu in predstavitvi evropskih programov Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota. Kot so sporočili iz Mreže MaMa, slovenski prostovoljci za svoje prostovoljno delo med državami EU najraje izberejo Slovenijo.