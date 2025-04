V Dubrovniku zaradi drona začasno zaprli letališče

Dubrovnik, 18. aprila - Neodgovorna uporaba drona je v nedeljo zaradi ogrožanja varnosti povzročila začasno zaprtje letališča in onemogočila pristanek dveh letal na letališču Dubrovnik, je danes sporočila hrvaška agencija za civilno letalstvo. Opozorili so, da kazni za ogrožanje varnosti z dronom znašajo do 20.000 evrov.