Peharc s sedmim mestom najboljši Slovenec prvi dan tekmovanja na Kitajskem

Šanghaj, 18. aprila - Za slovenskimi športnimi plezalkami so uspešne kvalifikacije uvodne tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Keqiau na Kitajskem. V sobotni polfinale so se uvrstile Jennifer Buckley, Katja Debevec in Sara Čopar. Prvi problemi so čakali tudi Anžeta Peharca. S sedmim dosežkom moških kvalifikacij je bil najboljši Slovenec.