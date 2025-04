Zdravje v občini: V Kranju umrljivost zaradi raka višja od povprečja

Kranj, 23. aprila - V Mestni občini Kranj je manj primerov srčne in možganske kapi od povprečja v državi, je pa več novih primerov raka. To med drugim velja za raka dojke, pljuč, debelega črevesa in danke. Večja je tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka, kaže prikaz Zdravje v občini 2025 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.