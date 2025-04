Unicef opozarja na prehransko ogroženost več milijonov otrok na Haitiju

New York, 18. aprila - Več milijonov otrok na Haitiju se sooča s pomanjkanjem hrane zaradi kroničnega nasilja tolp, razseljenosti ter omejenega dostopa do humanitarne pomoči, je v četrtek opozoril sklad Združenih narodov za otroke Unicef. Več kot milijon se jih sooča s kritično stopnjo pomanjkanja hrane, so poudarili.