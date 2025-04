V Neaplju poteka preiskava nesreče žičnice

Neapelj, 18. aprila - Tožilstvo v Neaplju je po nesreči kabinske žičnice, v kateri so v četrtek umrli štirje ljudje, sprožilo preiskavo dogodka. Zaenkrat ni jasno, kaj natančno je privedlo do padca kabine. Po prvih ugotovitvah se je strgala ena od jeklenic. Umrli so državljani Italije, Združenega kraljestva in Izraela.