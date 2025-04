Nova predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege za boljše delovne pogoje

Ljubljana, 18. aprila - Predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec ob prevzemu mandata opozarja na pomanjkanje medicinskih sester. Meni, da bi morali več vlagati v slovenske kadre in jih zadržati oziroma privabiti v zdravstveni sistem, za kar je treba izboljšati delovne pogoje in omogočiti karierni razvoj. Skrbela bo tudi za strokovni razvoj članov.