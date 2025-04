Celjski in mariborski kriminalisti prijeli člane kriminalne združbe s področja drog

Celje, 18. aprila - Celjski in mariborski kriminalisti so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo (GPU) zaključili preiskavo s področja organizirane kriminalitete. Opravili so tri hišne preiskave in dvema osebama, starima 43 in 46 let, odvzeli prostost. Pri hišnih preiskavah so zasegli devet kilogramov kokaina, strelno orožje in več kot 200 pripadajočih nabojev.