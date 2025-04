Ob veliki noči ponekod še vztraja tradicija pokanja s karbidom in možnarji

Ljutomer/Sveti Jurij ob Ščavnici/Beltinci, 19. aprila - Pokanje z možnarji in karbidom je več kot sto let star običaj, ki se v nekaterih delih Slovenije, zlasti v Prlekiji, Prekmurju in na Štajerskem, med velikonočnimi prazniki še vedno ohranja. Hrupno praznovanje, ki simbolizira Kristusovo vstajenje, v sebi nosi močan kulturni naboj, obenem pa je zelo nevarno, opozarja NIJZ.