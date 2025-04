Vreme: Spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe

Ljubljana, 18. aprila - Danes bo sprva oblačno. Pas padavin se bo tekom dopoldneva pomikal od jugozahoda preko osrednje Slovenije in naprej proti severu. Popoldne se bo od juga počasi začelo jasniti, še bodo plohe in kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija.

V soboto bo na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, v hribovitem svetu bo nastala kakšna manjša ploha. Drugod bo večinoma sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo kaže na sončno in suho vreme, več oblakov bo na zahodu. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil. V ponedeljek bo še dokaj sončno, veter bo nekoliko oslabel. Tu in tam bo popoldne lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo še nekoliko topleje.

Vremenska slika: Nad Evropo je več ciklonskih območij. Naši kraji so na robu neizrazitega območja z nizkim tlakom zahodno od nas, ki slabi. Tako bo k nam od zahoda občasno še dotekal vlažen in prehodno nekoliko manj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in občasnimi nevihtami, ki jih bo več severno in vzhodno od nas. Popoldne se bo začelo od jugozahoda počasi jasniti. Ob Jadranu bo pihal jugo, drugod jugozahodni veter. V soboto bo v krajih zahodno in južno od nas spremenljivo oblačno, v Gorskem Kotarju ni izključena kakšna manjša ploha. V krajih vzhodno in severno od nas pa bo precej sončno in suho. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo obremenitev zaradi vremena postopno popuščala. Vpliv vremena na počutje bo tako v soboto večinoma ugoden in spodbuden.