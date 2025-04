V Salzburgu razburja načrtovana gradnja zasebnega predora družine Porsche

Salzburg, 18. aprila - V Salzburgu dvigajo prah načrti gradnje zasebnega predora, ki bi vodil do vile prvega moža nadzornega sveta avtomobilskega koncerna Porsche. S 500 metrov dolgim tunelom pod hribom Kapuzinerberg bi si 81-letni Wolfgang Porsche rad olajšal pot do posestva, kamor trenutno vodi ozka cesta. Ta teden so v mestu potekali protesti proti odobritvi gradnje.