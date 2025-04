Dnevnik o gradnji zapora v ljubljanskih Dobrunjah (18. 4.)

Ljubljana, 18. aprila - Miha K. Turk v komentarju Od kršiteljev za kršitelje piše o gradnji zapora v ljubljanskih Dobrunjah. Do sedaj so zabeležili eno kršitev, podizvajalec je nezakonito odlagal odpadke, zaradi česar so evidenčni listi nepopolni. To lahko vpliva na izdajo uporabnega dovoljenja, meni. Sprašuje se, če je to res edina nepravilnost ali le najbolj očitna.