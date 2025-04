Evenepoela navdihuje Pogačar

Brugge, 18. aprila - Remco Evenepoel je priznal, da je po grozljivi nesreči decembra razmišljal o koncu kariere. "Poškodbe so bile precej resne," je v zapisu na Instagramu razkril belgijski kolesarski as. Pred nastopom na enodnevni dirki Brabantska puščica je še razkril, da ga navdihuje slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.