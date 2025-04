Senat Univerze na Primorskem sprejel vlogo za akreditacijo študija medicine

Koper, 18. aprila - Senat Univerze na Primorskem je na sredini seji sprejel vlogo za akreditacijo novega študijskega programa medicina. Kot so še sporočili z univerze, so vlogo poslali svetu Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), ki bo odločal o njej. Program naj bi začeli izvajati v študijskem letu 2027/2028, sprva za 20 do 30 študentov.