V Kopru ustanovitev mreže znanja za slovensko sredozemsko kmetijstvo

Koper, 18. aprila - V Kopru so podpisali pismo o nameri za ustanovitev mreže znanja za zeleno, trajnostno in inovativno slovensko sredozemsko kmetijstvo. "Mreža bo povezovala ključne akterje iz različnih panog in omogočila optimizacijo izrabe finančnih, kadrovskih in infrastrukturnih virov," je za STA pojasnila vodja projekta MED-STI-K z ZRS Koper Maja Podgornik.