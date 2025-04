Kralji Anžeta Kopitarja izgubili zadnji obračun pred končnico

Los Angeles, 18. aprila - Hokejisti Calgary Flames so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju v Los Angelesu premagali Kings s 5:1. Slednji so tako izgubili zadnji obračun pred končnico, ki so si jo zagotovili že pred časom. Kapetan poraženih gostiteljev Anže Kopitar v 16 minutah in 22 sekundah igre na ledu ni dosegel točke.