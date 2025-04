Premirje v Ukrajini po mnenju ruskega veleposlanika v ZN nerealistično

New York, 18. aprila - V Varnostnem svetu ZN so v četrtek potekala zaprta posvetovanja o Ukrajini, po katerih je ruski veleposlanik novinarjem povedal, da premirje trenutno ni realistično. Veleposlanik Samuel Žbogar je medtem v imenu petih evropskih članic VS ZN podal izjavo v podporo pravičnemu miru ob upoštevanju suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine.