VS ZN izrazil zaskrbljenost zaradi naraščanja nasilja v Sudanu

New York, 18. aprila - Varnostni svet ZN je v četrtek sprejel izjavo za tisk, v kateri izraža globoko zaskrbljenost nad naraščanjem nasilja v Sudanu, še posebej v Severnem Darfurju okrog mesta El Fašer. Izjava ostro obsoja napade to mesto in taborišča za begunce s strani uporniških Sil za hitro podporo (RSF).