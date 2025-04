Athletic, Tottenham, Manchester Uniteda in Bodö/Glimt polfinalisti evropske lige

Ljubljana, 18. aprila - Nogometaši Athletic Bilbaa, Tottenhama, Manchester Uniteda in Bodö/Glimta so polfinalisti letošnje sezone evropske lige. Athletic in Tottenham sta svoje na povratnih tekmah četrtfinala opravila že po rednem delu, Manchester United je napredoval po izjemni drami v podaljšku s 5:4 nad Lyonom, Bodö/Glimt pa po enajstmetrovkah proti Laziu.