Začenja se mesec dni pestrega dogajanja na Festivalu Kraška gmajna

Sežana, 18. aprila - Festival Kraška gmajna, splet dogodkov naravoslovnega in dediščinskega turizma, tradicionalno vabi k pomladanskemu raziskovanju pestre biotske raznovrstnosti Krasa in Brkinov ter izjemne kulturne dediščine. V spomladanskem festivalskem ciklu se bo od danes do 18. maja zvrstilo 11 brezplačnih dogodkov.