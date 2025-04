Nova številka revije ETC. namenjena coni udobja

Ljubljana, 20. aprila - Izšla je nova revija o sodobni umetnosti ETC. Naslov letošnje in hkrati četrte številke revije za sodobno umetnost od Balkana do Baltika je Cona udobja. Revija tokrat raziskuje načine razumevanja udobja in varnosti ter kako je razumljena v kontekstu predstav o družini, ljubezni, prijateljstvu in skupnosti.