Jeseničani izgubili peto finalno tekmo, Zell am See prvak alpske lige

Salzburg, 15. aprila - Avstrijsko moštvo Zell am See je prvak alpske hokejske lige v sezoni 2024/25. V današnji peti finali tekmi so Avstrijci na domačem ledu premagali Sij Acroni Jesenice s 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) in tako s skupnim izidom 4:1 v zmagah prvič slavili v regionalnem tekmovanju.