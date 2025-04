Barcelona in PSG izgubila, a napredovala v polfinale lige prvakov

Ljubljana, 15. aprila - Barcelona in PSG sta prva polfinalista nogometne lige prvakov. Na današnjih povratnih tekmah četrtfinala je sicer Barca izgubila z Borussio z 1:3, PSG pa z Aston Villo z 2:3, a sta napredovala zaradi zmag na prvih tekmah s 4:0 in 3:1. V sredo bosta še dve četrtfinalni tekmi Real Madrid - Arsenal in Inter - Bayern.