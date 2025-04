Dvoranski nogometaši za konec kvalifikacij remizirali

Budimpešta, 15. aprila - Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je kvalifikacije končala z remijem na gostovanju na Madžarskem, izid je bil 3:3 (2:2). Za izbranca Tomija Horvata sta bili to prvi izgubljeni točki, ki pa nimata nobenih posledic, slovenska ekipa si je že pred tekmo zagotovila prvo mesto v skupini in nastop na evropskem prvenstvu v Latviji in Litvi.