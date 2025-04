Združeni narodi opozarjajo na smrtonosno nasilje v Južnem Sudanu

Juba, 15. aprila - Spopadi v Južnem Sudanu so od marca zahtevali preko 180 življenj, najmanj 125.000 ljudi pa je bilo razseljenih, so danes sporočili Združeni narodi. Na uradu ZN v Južnem Sudanu so opozorili na zahtevne humanitarne razmere in pozvali h koncu nasilja, h kateremu prispeva nedavna aretacija podpredsednika Rieka Macharja.