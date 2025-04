Evropske borze v zelenem; nafta cenejša, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 15. aprila - Indeksi na evropskih borzah so se danes okrepili. Vlagatelje so po poročanju tujih tiskovnih agencij razveselili dobri poslovni rezultati bank, prav tako na trgovanje vpliva napoved predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo morda uvedel določene izjeme pri carinah na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov. Nafta se je pocenila, evro je padel.