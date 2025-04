Začenja se nov sodni proces proti Weinsteinu zaradi spolnih napadov

New York, 15. aprila - Z izbiro porote se je danes v New Yorku začel nov sodni proces proti nekdanjemu vplivnemu hollywoodskemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu. Prizivno sodišče je sicer lani razveljavilo prvo obsodbo Weinsteina za spolni napad in posilstvo, poročajo ameriški mediji. Zaradi podobnih zločinov je bil medtem obsojen v Los Angelesu.