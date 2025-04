V referendumsko kampanjo o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke 12 organizatorjev

Ljubljana, 15. aprila - V kampanjo pred referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke se bo, kot kaže, podalo 12 organizatorjev. Toliko jih je namreč do 16. ure odprlo posebne transakcijske račune in o tem obvestilo Državno volilno komisijo. Med organizatorji je 11 političnih strank in ena pravna oseba. Rok za odprtje volilnih računov se sicer izteče danes.